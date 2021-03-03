Госсекретарь США пообещал прекратить насаждать демократию в мире силой

Вашингтон, 3 марта. Новая администрация США больше не будет насаждать демократию в других странах с помощью авторитарных режимов и военной силой.

В ходе программной речи в Госдепартаменте госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о «стратегических приоритетах» внешней политики новой администрации во главе с президентом Джозефом Байденом.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это не сработало», — заявил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Вашингтон будет поддерживать демократию во всем мире, используя силу собственного примера. Нынешнее американское правительство хочет подталкивать других к проведению ключевых реформ, борьбе с коррупцией, отмене плохих законов.

Ранее Белый дом назвал главного противника США. Администрация президента США Джо Байдена считает Китай своим главным геополитическим оппонентом, заявил Блинкен. Кроме того, спикер отметил, что развивающиеся взаимоотношения Пекина и Москвы являются серьезным вызовом.