Стоимость акций «Роснефти» достигла исторического максимума

Москва, 3 марта. Акции компании «Роснефть» достигли исторического максимума. На момент закрытия торгов 3 марта обыкновенные акции стоили 535,35 рубля за одну бумагу.

Это следует из данных Московской биржи. На рост бумаг компании могло повлиять включение акций «Роснефти» Газпромбанком в число наиболее привлекательных инвестиционных инструментов, а капитализация имеет склонность к удвоению.

Аналитики ГПБ считают, что «Роснефть» попала в список из-за старта реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края, исторической доходности нефтяной компании и детального раскрытия ESG-повестки.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» строит планы борьбы с углеродным загрязнением. Пилотный проект может стартовать уже к 2028 году. Для достижения своих целей организация допускает использование подземных хранилищ и своих выработанных месторождений.