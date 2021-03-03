Военный эксперт назвал главные преимущества проекта авианесущего корабля «Варан»

Москва, 3 марта. Разрабатываемый Невским проектно-конструкторским бюро (ПКБ) авианесущий корабль «Варан» станет унифицированной платформой для разных типов надводных кораблей.

По словам обозревателя ТАСС Дмитрия Литовкина, на основе «Варана» можно будет создать несколько типов больших надводных кораблей, в том числе универсальный десантный корабль, авианосец, транспортно-госпитальное судно и судно обеспечения Арктической зоны.

«Проект сейчас существует исключительно в виде компьютерной картинки. Тем не менее позволяет задуматься над тем, куда движется отечественное кораблестроение», — считает обозреватель.

Литовкин отметил, что проект ПКБ отличает модульность построения. Это должно «ускорить производственный процесс», а также обеспечить масштабируемость кораблей и возможность менять их профиль «без особых усилий».

Ранее сообщалось, что в серийное производство в России запущены мощнейшие двигатели М90ФР для флота. Силовые агрегаты производятся в Ярославской области, в «ОДК-Сатурн».