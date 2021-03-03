Милонов призвал жестче применять статью УК РФ о живодерстве к убийцам собак

Санкт-Петербург, 3 марта. Для противодействия живодерам необходимо не ужесточать соответствующую статью Уголовного кодекса РФ, а развивать ее применение, заявил в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

В среду стало известно о жестокой расправе над собаками в городе Новомосковске Тульской области. Небольшая стая бродячих собак жила возле теплотрассы. Местные жители их подкармливали, лечили и прививали в силу своих возможностей. Живодеры расправились как со взрослыми животными, так и щенками.

Комментируя произошедшее, Милонов напомнил, что в России есть статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Однако проблема состоит в том, что чаще всего преступления, связанные с живодерством, не расследуются.

«Конечно, это вопиющий случай. Сейчас запрещено, как раньше, вылавливать животных и убивать. Поэтому, естественно, это сделал какой-то живодер, негодяй», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в подобных случаях «важно не ужесточение статьи [о живодерстве], а ее применение».

«Потому что эта статья, к сожалению, почти не применяется на практике. Поэтому те, кто совершает подобные преступления, уверены, что никто этим заниматься не будет, поэтому спокойно идут на преступление», — резюмировал Милонов.

Как сообщал в среду ФАН, убитых животных в Тульской области обнаружила Мария Лазутина, которая о них и заботилась.

По ее словам, все животные были абсолютно неагрессивные, ориентированы на человека. Некоторых из них удалось пристроить в хорошие руки. Лазутина написала заявлению в полицию. В пресс-службе УМВД России по Тульской области агентству подтвердили, что соответствующее заявление поступило, сейчас проводится процессуальная проверка.