Доктор Комаровский рассказал об опасности самолечения антибиотиками

Москва, 3 марта. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил россиянину, назвавшему его «усатой сволочью» и обвинил в «пропаганде», из-за которой нельзя будет купить антибиотики без рецепта.

Доктор опубликовал в YouTube ролик, в котором объяснил, почему не согласен с обвинениями зрителя и рассказал о последствиях самолечения антибиотиками.

«Учитывая то, что попасть к врачу очень сложно, а еще сложнее доказать кандидату в доктора, что мне нужен именно этот антибиотик, многие люди обречены на верную гибель. И все благодаря вам, усатая сволочь!» — говорилось в письме Комаровскому от недовольного зрителя.

Телеведущий посчитал обвинения абсурдными и экстраполировал доводы оппонента.

«Если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить просто оперировать всем желающим», — ответил он зрителю.

По словам Комаровского, чтобы подобрать препарат правильно, нужно учитывать множество факторов, включая принципы дозирования, группу, к которой относится антибиотик, необходимость противорецидивной терапии, продолжительность лечения и некоторые другие аспекты. Именно поэтому людям без специального образования, самостоятельно выбирать себе антибиотик нельзя, заключил доктор.

Ранее Комаровский раскрыл самые вредоносные способы укрепить иммунитет. К ним врач отнес употребление БАДов и элеутерококка, а также прием эхинацеи и иммуномодуляторов.