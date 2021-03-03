США на год продлили антироссийские санкции из-за Крыма

Вашингтон, 3 марта. Президент США Джо Байден еще на год продлил санкции в отношении России. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

Санкции были введены в 2014 и 2018 годах администрациями бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа в связи с происходившими в Крыму и на Украине событиями.

Ранее власти США запретили выдавать России кредиты американским правительственным финансовым организациям. В частности, запрещено получение средств Экспортно-импортным банком. Новые ограничительные меры в отношении РФ Вашингтон применил в связи с ситуацией с основателем ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексеем Навальным.