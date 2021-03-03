Власти Эфиопии арестовали журналистов международных СМИ в зоне конфликта

Аддис-Абеба, 3 марта. Четыре журналиста международных СМИ арестованы в эфиопском штате Тиграй, несмотря на наличие аккредитации. Власти республики отказываются сообщать причины задержания.

В начале ноября 2020 года регион на северо-востоке Эфиопии стал ареной противостояния между национальной армией и боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Правительство страны заблокировало связь и длительное время препятствовало действиям прессы на территории проблемного штата. Но под давлением международной общественности власти все же аккредитовали семь международных медиакомпаний для работы в Тиграе.

Несмотря на наличие официального разрешения, в субботу на территории штата задержали Фицума Берхане и Алула Акалу, которые работали переводчиками в AFP и The Financial Times. Еще один независимый журналист Темрат Емане попал в руки властей в административном центре Тиграя — Мекеле. Позднее об аресте собственного корреспондента Гирмая Гебру сообщила британская компания BBC.

More journalist arrests in Ethiopia's Tigray province. No reasons given. #JournalismIsNotACrime https://t.co/YHbLptknue — andrew roy (@AndrRoy) March 1, 2021

Родственники и работодатели не могут связаться с задержанными и не имеют представления о причинах произошедшего. Известно лишь, что Фицум и Алула содержатся в военном колледже недалеко от Университета Мекеле.

«Нам не сообщили о каких-либо конкретных обвинениях против Фицума Берхейна. Его сотрудничество со СМИ не должно быть мотивом для ареста», — отметил представитель AFP Фил Четвинд.

Financial Times и BBC выразили озабоченность произошедшим и заявили, что предпримут необходимые усилия для освобождения сотрудников.

Международная некоммерческая организация «Комитет по защите журналистов» обратилась к правительству Эфиопии с требованием немедленно освободить задержанных и предоставить гарантии для прессы на свободное освещение конфликта.

"The Ethiopian military’s arrests of journalists and media workers will undoubtedly lead to fear and self-censorship,” said @CPJAfrica's @muthokimumo. “Ethiopian authorities should release these journalists and media workers immediately."https://t.co/31g575AE7H — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) March 1, 2021

Операция национальной армии против группировки «Народный фронт освобождения Тиграя» началась после нападения отрядов НФОТ на базу республиканских вооруженных сил. Этому предшествовали политические разногласия между правительством Эфиопии, которое перенесло выборы в стране под предлогом коронавируса, и руководством Тыграя, организовавшим региональное голосование, несмотря на запрет столичных властей.

Несмотря на явный сепаратистский характер действий НФОТ, руководство Эфиопии предпочло вести операцию против «фронта» в условиях информационной изоляции, что спровоцировало слухи о жестких действиях военнослужащих. Косвенно это подтверждается многотысячным потоком беженцев, хлынувших из Тиграя на территорию соседнего Судана.