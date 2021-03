Власти Эфиопии арестовали журналистов международных СМИ в зоне конфликта

Аддис-Абеба, 3 марта. Четыре журналиста международных СМИ арестованы в эфиопском штате Тиграй, несмотря на наличие аккредитации. Власти республики отказываются сообщать причины задержания.

В начале ноября 2020 года регион на северо-востоке Эфиопии стал ареной противостояния между национальной армией и боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Правительство страны заблокировало связь и длительное время препятствовало действиям прессы на территории проблемного штата. Но под давлением международной общественности власти все же аккредитовали семь международных медиакомпаний для работы в Тиграе.

Несмотря на наличие официального разрешения, в субботу на территории штата задержали Фицума Берхане и Алула Акалу, которые работали переводчиками в AFP и The Financial Times. Еще один независимый журналист Темрат Емане попал в руки властей в административном центре Тиграя — Мекеле. Позднее об аресте собственного корреспондента Гирмая Гебру сообщила британская компания BBC.

More journalist arrests in Ethiopia's Tigray province. No reasons given. #JournalismIsNotACrime https://t.co/YHbLptknue

Родственники и работодатели не могут связаться с задержанными и не имеют представления о причинах произошедшего. Известно лишь, что Фицум и Алула содержатся в военном колледже недалеко от Университета Мекеле.

Financial Times и BBC выразили озабоченность произошедшим и заявили, что предпримут необходимые усилия для освобождения сотрудников.

Международная некоммерческая организация «Комитет по защите журналистов» обратилась к правительству Эфиопии с требованием немедленно освободить задержанных и предоставить гарантии для прессы на свободное освещение конфликта.

"The Ethiopian military’s arrests of journalists and media workers will undoubtedly lead to fear and self-censorship,” said @CPJAfrica's @muthokimumo. “Ethiopian authorities should release these journalists and media workers immediately."https://t.co/31g575AE7H