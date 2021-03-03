Танзания завершила энергопроект для работы транснациональной железной дороги

Додома, 3 марта. Танзанийская государственная энергетическая компания завершила строительство линий электропередач для питания первой очереди железной дороги стандартной колеи (SGR).

В 2019 году Танзания, Бурунди и Демократическая Республика Конго подписали соглашение о строительстве железной дороги, которая позволит двум последним странам получить выход к Индийскому океану.

Министр энергетики Танзании Медард Калемани сообщил СМИ, что между Дар-эс-Саламом и Морогоро провели линию электропередач. В ближайшие месяцы мощность энергосети составит 70 МВт. Реализацией проекта занималась Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO), его общая стоимость превысила 30 миллионов долларов.

Калемани подчеркнул, что теперь в стране сократятся перебои электроэнергии, а в локомотивы будут встроены системы энергосбережения, которые позволят составам оставаться на ходу минимум час без основного электропитания.

Танзания производит около 1600 МВт энергии, но ее внутренние нужды – 1180 МВт. Также в государстве строят гидроэлектростанцию Джулиус Ньерере мощностью 2115 МВт. На этот проект необходимо около 2,8 миллиарда долларов, но все траты окупятся, уверены власти.

Министр Калемани отметил, что основная цель Танзании — производство электроэнергии в количестве, которого хватит на поддержку промышленного развития внутри страны и экспорта за рубеж.