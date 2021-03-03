Эфиопия отметила годовщину главной военной победы в собственной истории

Аддис-Абеба, 3 февраля. Эфиопия отметила юбилей одной из самых значимых военных побед в собственной истории: 125-летие битвы при Адуа. Праздничные шествия прошли по всей стране, а в столице состоялось красочное мероприятие с участием высших лиц государства.

Президент республики Сахле-Ворк Зевде в рамках торжественной речи отметила, что победа при Адуа сыграла большую роль в установлении политической, социальной и территориальной целостности страны. Она призвала молодежь хранить Дух Победы ради национального единства современной Эфиопии.

«Мы должны работать в гармонии, чтобы передать будущим поколениям развитую страну. Ничто не стоит выше нашей любимой Эфиопии», — подчеркнула президент.

Министр мира Эфиопии Муфериат Камиль добавил, что граждане республики должны сохранить чувство единства, возникшее в результате победы, для укрепления национальной устойчивости.

Сражение в районе города Адуа, произошедшее 1 марта 1896 года, стало кульминацией первой итало-эфиопской войны. Стотысячное войско африканского государства под командованием императора Менилека II разгромило армию Италии, насчитывавшую 14 500 человек.

Потери сторон точно не установлены, однако победа привела к укреплению единства Эфиопии, представлявшей в тот период конгломерат полунезависимых царств с императором во главе. Также страна повысила собственный авторитет на международной арене и получила 40-летний период мира и процветания, продлившийся до начала второй итало-эфиопской войны.