Шутка премьера Словакии про «Спутник V» обидела главу украинского МИД

Киев, 3 марта. Шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича про российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» обидела министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

В интервью одной из радиостанций Матович пообещал обменять Закарпатскую Украину на поставку крупной партии российской вакцины. Однако потом он объяснил, что Москва ничего не просила за покупку препарата. Кулеба посчитал шутку некорректной и отметил, что она портит отношения между Братиславой и Киевом, передает «Страна.ua».

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал министр иностранных дел Украины в Twitter.

Первая партия российской вакцины доставлена в Словакию, несмотря на то, что Евросоюз не предоставлял разрешительных документов. Тем временем Киев запретил на территории Украины любые российские препараты от коронавируса.

Ранее премьер Словакии настоял на срочной покупке «Спутника V». Матович посетовал на решение коллег отказаться от покупки российской вакцины. Причиной этого стала позиция правоцентристской партии «За людей», которая считает, что препарату сначала необходимо пройти регистрацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов.