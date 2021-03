Волна беженцев усугубила гуманитарный кризис в Мозамбике

Мапута, 3 марта. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) увеличит поставки гумпомощи для населения Мозамбика. По оценкам гуманитарных агентств и властей страны, дома покинули 670 тысяч человек.

Помимо бесчинств боевиков ситуацию осложняют пандемия COVID-19 и стихийные бедствия. Так, из-за недавнего наводнения в городе Боан больше 27 тысяч жителей остались без крыши над головой. Беженцы вынуждены жить в лагерях, терпеть антисанитарные условия, нехватку воды и пищи. Всего в помощи нуждаются 1,3 миллиона граждан.

Япония передала ООН около 3,6 миллиона долларов для помощи африканской стране. Эти средства кроме ВПП получат Фонд в области народонаселения (ЮНФПА) и Детский фонд (ЮНИСЕФ).

The people of @japan have donated 3,6 million USD to support and protect displaced people in #CaboDelgado . With this generous funding @UNICEF_Moz @UNFPAMocambique and @wfp_mozambique will reach 350,000 vulnerable people. pic.twitter.com/Kb1JbFctEL

Представитель продовольственной программы в Мозамбике Антонелла Д’Априле заявила, что поддержку оказали уже 400 тысячам человек и эти показатели планируют увеличить до 500 тысяч.

ВПП ООН также выделят два миллиона долларов. Их потратят на улучшение логистических связей, что позволит отправить самолеты с гуманитарной помощью в отдаленные регионы африканской страны.

Миллион долларов получит ЮНФПА, который использует эти средства для борьбы с гендерным насилием. Пандемия и гуманитарный кризис негативно повлияли на здоровье женщин и их финансовое положение, отметили в организации.

Примерно половина всех беженцев Мозамбика — дети. ЮНИСЕФ выделят почти 700 тысяч долларов, которые пойдут на поддержку несовершеннолетних.

Emergencies don't stop for #COVID_19, but neither does UNICEF. In the aftermath of Cyclone Elise, UNICEF is providing support to children and families in #Mozambique who were displaced by the storm. Help us be there for children in need: https://t.co/kiBZUSFTWT? pic.twitter.com/3ZMngxtn82