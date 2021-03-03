Волна беженцев усугубила гуманитарный кризис в Мозамбике

Мапута, 3 марта. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) увеличит поставки гумпомощи для населения Мозамбика. По оценкам гуманитарных агентств и властей страны, дома покинули 670 тысяч человек.

Помимо бесчинств боевиков ситуацию осложняют пандемия COVID-19 и стихийные бедствия. Так, из-за недавнего наводнения в городе Боан больше 27 тысяч жителей остались без крыши над головой. Беженцы вынуждены жить в лагерях, терпеть антисанитарные условия, нехватку воды и пищи. Всего в помощи нуждаются 1,3 миллиона граждан.

Япония передала ООН около 3,6 миллиона долларов для помощи африканской стране. Эти средства кроме ВПП получат Фонд в области народонаселения (ЮНФПА) и Детский фонд (ЮНИСЕФ).

The people of @japan have donated 3,6 million USD to support and protect displaced people in #CaboDelgado. With this generous funding @UNICEF_Moz @UNFPAMocambique and @wfp_mozambique will reach 350,000 vulnerable people. pic.twitter.com/Kb1JbFctEL — UNICEF Moçambique (@UNICEF_Moz) March 3, 2021

Представитель продовольственной программы в Мозамбике Антонелла Д’Априле заявила, что поддержку оказали уже 400 тысячам человек и эти показатели планируют увеличить до 500 тысяч.

«Мы понимаем, что этого мало. Из-за конфликта все больше людей бегут в более безопасные районы», — сказала она.

ВПП ООН также выделят два миллиона долларов. Их потратят на улучшение логистических связей, что позволит отправить самолеты с гуманитарной помощью в отдаленные регионы африканской страны.

Миллион долларов получит ЮНФПА, который использует эти средства для борьбы с гендерным насилием. Пандемия и гуманитарный кризис негативно повлияли на здоровье женщин и их финансовое положение, отметили в организации.

Примерно половина всех беженцев Мозамбика — дети. ЮНИСЕФ выделят почти 700 тысяч долларов, которые пойдут на поддержку несовершеннолетних.

Emergencies don't stop for #COVID_19, but neither does UNICEF. In the aftermath of Cyclone Elise, UNICEF is providing support to children and families in #Mozambique who were displaced by the storm. Help us be there for children in need: https://t.co/kiBZUSFTWT? pic.twitter.com/3ZMngxtn82 — UNICEF Canada (@UNICEFCanada) February 16, 2021

Гуманитарный кризис в Мозамбике начался в 2017 году, когда в стране активизировалась группировка, присягнувшая «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Жертвами радикальных исламистов стали больше двух тысяч человек.

Мотивы террористов до конца не ясны. Но в Кабу-Делгаду, наиболее пострадавшем регионе, выявили маршруты торговли наркотиками, драгоценными камнями, древесиной и другими ресурсами. Кроме того, там находятся объекты международного многомиллиардного проекта по производству сжиженного природного газа.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что ВПП ООН не хватает средств, чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц продовольственной помощью в 2021 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.