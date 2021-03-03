Луанда, 3 марта. Ангола планирует нарастить добычу алмазов и открыть новый крупный рудник на востоке страны. Об этом заявил министр минеральных ресурсов и нефти Диамантино Азеведо.

«Несмотря на неблагоприятную ситуацию из-за блокировок, вызванных пандемией COVID-19, мы работаем над ускорением начала производства в Луаксе», — пояснил министр.

Ожидается, что новый рудник в провинции Лунда-Сул развернет работу в следующем году. По расчетам исследователей, к 2023 году он принесет 5,7 млн карат алмазов. Это приблизительно половина от общего объема добычи драгоценных камней в стране за год.

Также Диамантино Азеведо подтвердил, что государственная алмазодобывающая фирма Endiama ведет переговоры об инвестициях с крупнейшими мировыми компаниями отрасли. Среди них такие гиганты, как De Beers Group и Rio Tinto.

Ангола является восьмым по величине производителем алмазов на мировом рынке. Однако пандемия коронавируса привела к снижению добычи на 23%: 8 миллионов карат в 2020 году против 9,4 млн годом ранее.

Спад в алмазодобывающей отрасли и падение мировых цен на нефть сказались на экономике страны, которая зависит от экспорта ископаемых ресурсов. Тем не менее правительство предпочитает отвлекать внимание народа от внутренних проблем агрессивными действиями на внешнеполитической арене.

Луанда выступила в качестве организатора саммита Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), который стал инструментом для дестабилизации ситуации в ЦАР. Независимый эксперт ООН по правам человека в республике Мари-Тереза Кейта-Бокум уверена, что правительство Анголы вмешивается во внутренние дела страны и выступает на стороне боевиков. Она же не исключает, что Луанда пошла на этот шаг под давлением Парижа.