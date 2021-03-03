Бондарчук и Андреева скрывали беременность даже от родственников

Москва, 3 марта. Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Однако новость об этом стала неожиданностью не только для поклонников, но и для друзей и родственников звездной пары.

Как сообщил KP.RU племянник Бондарчука, композитор Иван Бурляев, он до последнего не знал, что у него скоро появится брат, да еще и тезка. По его словам, в последнее время все «самоотверженно» занимались своими делами, поэтому он был не в курсе, что происходит в семье Федора.

«Хотя в последнее время, скажу честно, подозревал, — признался Бурляев. — Такие мысли закрались, когда Паулина не появилась на премьере нашего фильма «Конек-Горбунок», где у нее значительная роль, а я писал музыку к этой ленте. Тогда-то я и подумал: неспроста это все».

При этом друг пары, Игорь Верник, выступавший на свадьбе Бондарчука и Андреевой за тамаду, сообщил, что знал о беременности актрисы и уже успел лично поздравить счастливых родителей.

«Все-таки они мои близкие друзья, и я за них очень рад. Подарки, впрочем, пока не готовлю: соски, пеленки-распашонки — еще успеется. Да и выписку мы как-то не обсуждали», — рассказал он.

Ранее в беседе с ФАН своего давнего друга Федора Бондарчука и Паулину Андрееву поздравил с пополнением музыкант Сергей Мазаев. Он подчеркнул, что безумно счастлив за пару.

«Мы с Федором Сергеевичем — очень близкие друг другу люди по разным причинам и обстоятельствам. Мы параллельно всю жизнь идем семьями, детьми. Я очень рад за Паулину и Федора. Я считаю, что это прекрасный, приятный праздник. Иван Федорович, я думаю, будет достойным членом этой кинематографической династии», — заявил музыкант.

Андреева и Бондарчук поженились в сентябре 2019 года. Режиссер ранее был женат на модели и светской львице Светлане Бондарчук, от этого брака у него есть двое детей. О счастливой новости в среду Паулина коротко сообщила на своей странице в Instagram, предварительно закрыв комментарии.