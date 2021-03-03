Вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек в шведском Ветланде

Стокгольм, 3 марта. Восемь человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в городе Ветланда в провинции Йенчепинг на юге Швеции, сообщило со ссылкой на местную полицию AFP.

По данным агентства, у правоохранительных органов есть подозрение на террористическую атаку.

«Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие против преступника. Возраст нападавшего оценивается примерно в 20 лет.

Ранее в Дагестане в ходе спецопераций за год были ликвидированы девять боевиков. Всего в регионе в течение 2020 года было зафиксировано более 700 преступлений террористической направленности.