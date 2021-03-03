Аресты и похищения: почему в Гвинее преследуют журналистов

Гвинейского журналиста арестовали за клевету и оскорбления в адрес действующего президента Альфа Конде. Однако сторона защиты утверждает, что сотрудника прессы похитили.

Международные организации обвиняют правительство африканской страны в незаконных задержаниях и нарушении прав человека. Тем не менее 82-летний Конде продолжает оказывать давление на независимых представителей СМИ и пресекать плюрализм мнений.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как местные власти преследуют несогласных с режимом, почему оппозиционеры умирают в тюрьмах, а главное — когда в Гвинее восторжествует свобода слова.

Внезапный арест

Известного спортивного корреспондента Амаду Диульде Диалло арестовали 27 февраля 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов схватили его на городском стадионе в Конакри.

До этого момента журналист не получал повесток в суд или уведомлений о совершенных нарушениях. Жандармы без объяснений задержали его во время работы и увезли в участок.

«Он был похищен, а не арестован, так как ему не направляли необходимые документы. Он просто подчинился и последовал за полицейскими. Жалко, что с человеком так поступают, учитывая, что он гражданин Гвинеи», — сокрушается адвокат Алсени Айссата Диалло.

Постфактум родственники узнали, что журналиста задержали за клевету и оскорбление президента Альфа Конде. Мужчине грозит тюремное заключение и штраф до 5 миллионов гвинейских Франков (более 36 тысяч рублей — прим. ФАН).

Guinée: le journaliste Amadou Diouldé Diallo écroué et inculpé d'offense au chef de l'Etat https://t.co/8yuyDdNMHd pic.twitter.com/Mz8kHvmE9b — RFI (@RFI) March 2, 2021

Внезапное заключение объясняется тем, что Амаду Диульде Диалло – оппозиционер. Он не раз выступал в публичном пространстве с критикой действующего правительства, а коллеги называли его «занозой власти».

«В правовых и демократических странах все борются за то, чтобы говорить то, что думаешь. Но Гвинея устроена так, чтобы все молчали. Это серьезно!» — заявил адвокат корреспондента.

Действительно, арестами журналистов в африканском государстве уже не удивить. Оппозиционно настроенных «акул пера» изолируют за любое высказывание против правительства республики.

Опасная профессия

По данным международной организации «Репортеры без границ», Гвинея занимает 110 место из 180 в мировом рейтинге свободы средств массовой информации.

«Режим президента Альфа Конде не доброжелателен к прессе. Власти регулярно пытаются подвергнуть цензуре СМИ, критикующие власть, под административными или правовыми предлогами», — говорится на официальном сайте ресурса.

Одним из громких случаев притеснения журналистов стала история Марселя Тольно, которому пришлось бежать из страны после публикации расследования о хищении 40 миллионов гвинейских франков Министерством культуры государства.

После скандального материла 33-летнего корреспондента начали преследовать. Кульминацией стало нападение сотрудников полиции на дом репортера, когда его чуть не убили.

Марселю удалось скрыться во Франции. Но в скором времени страна отказалась предоставлять убежище беженцу. Тольно пришлось просить помощи у некоммерческих организаций.

"J'attends qu'on me rétablisse mes droits, pour pouvoir avoir cette force vitale pour continuer mon travail, mon combat." Marcel Tolno, un #journaliste guinéen qui a du fuir son pays pour avoir révélé d'importants détournements de fonds. ????????✊???? #medias https://t.co/3ogefeRZKQ — Revue Far Ouest (@RevueFarOuest) July 3, 2020

В январе 2021 года власти вынесли приговор троим сотрудникам гвинейской радиостанции Radio Nostalgie. Тьерно Мадиу Баха, Ибрагима Сори Линкольн Сумах и Сиди Диалло приговорили к двум месяцам заключения и общему штрафу в размере 1,5 миллиона франков.

Молодых людей осудили за клевету, доносы и оскорбления после того, как в одном из эфиров школьный работник раскритиковал условия преподавания в учебном заведении.

«Фактически необходимо было подавать иск против учителя. Но сегодня модно затягивать в суд журналистов, которым пытаются запретить свободно исполнять профессиональный долг», — заявил адвокат Салифу Беавогуи.

Сторонники оппозиции считают, что истинная причина ареста ведущих связана с расследованием радиостанции, которое доказало, что президент Намибии передал правительству Гвинеи 15 тысяч долларов во время своего визита в Конакри.

Однако настоящее усиление цензуры в стране произошло накануне голосования за нового лидера республики, когда свободы слова лишились не только сотрудники прессы, но и мирные граждане.

Тотальный контроль

Президентские выборы в Гвинее состоялись 18 октября 2020 года. Одним из кандидатов стал действующий лидер республики, который управлял страной с 2010 года.

Альфа Конде победил с большим преимуществом — 2,4 миллиона голосов против 1,6 у оппонента Селу Далейн Диалло.

После объявления итогов голосования оппозиция сразу обвинила власти в мошенничестве. Однако каждого, кто поддержал подобную позицию, ждала тюрьма. С октября 2020 года по всей стране арестовали не менее 400 активистов, выступающих против переизбрания Альфа Конде.

Политические заключенные в гвинейских исправительных учреждениях жили в антисанитарных условиях. Центральная тюрьма в Конакри, рассчитанная на 300 человек, вмещала в себя порядка 2000.

«Мы лежим друг на друге, еда уже протухла. Заключенные испражняются рядом друг с другом. Один парень пробыл там шесть месяцев только за то, что танцевал на улице под музыку, восхваляющую Селлоу Далейн Диалло», — рассказал один из очевидцев.

Выжить в условиях антисанитарии и постоянного насилия со стороны тюремщиков удавалось не всем. Четыре человека, включая трех членов оппозиционного «Союза демократических сил Гвинеи», скончались во время предварительного заключения. Представители исправительного учреждения завили, что граждане умерли естественной смертью.

Ситуация со свободой слова в Гвинее привлекла внимание главы Управления по правам человека ООН. Мишель Бачелет обеспокоена арестами политических активистов и журналистов в африканской стране. По ее мнению, это подрывает устои демократического общества.

"Michelle Bachelet « encourage les autorités à mener des enquêtes rapides, complètes, indépendantes, impartiales et transparentes pour toute violation des droits de l’homme »."

Les dictateurs africains (Togo, Guinée, CIV,...) seront sur la sélecte.

https://t.co/XdQzbFLLRp — Jean-Sylvanus OLYMPIO (@JSOlympio) December 11, 2020

«Если не будут приняты строгие санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав, ситуация будет и дальше ухудшаться при режиме, навязанном мафиозным кланом», — заявила политик.

Тем не менее отсутствие свободы слова, преследование журналистов и аресты оппозиционеров будут царить в стране еще на протяжении пяти лет. Именно столько продлится правление 82-летнего Альфа Конде, который панически боится журналистов, обучающих граждан отстаивать свои права и создавать демократическое общество.