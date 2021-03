Топ-10 самых популярных фильмов с Элвисом Пресли

Непревзойденное обаяние и харизма Элвиса Пресли сделали его не только королем рок-н-ролла, но и кинозвездой. Любимец миллионов снялся более чем в 30 фильмах. Самые популярные фильмы с Элвисом Пресли — в материале ФАН.

Люби меня нежно (1956)

Черно-белый художественный фильм режиссера Роберта Уэбба изначально носил название «Братья Рено». Написанная для фильма песня Love Me Tender была выпущена за полтора месяца до выхода фильма и получила бешенную популярность. Режиссер решил отказаться от прежнего названия картины и изменить его на соответствующее песни — «Люби меня нежно».

Тюремный рок (1957)

Черно-белый фильм «Тюремный рок» с Пресли в главной роли вышел на экраны в 1957 году. Как и первая картина Элвиса, фильм был назван по его песне — Jailhouse Rock. Пресли сыграл главную роль Винса-Эверетта, который случайно убил человека и попал в тюрьму. Картина получила популярность в первую очередь благодаря танцевальным сценам.

Кинг Креол (1958)

Черно-белый фильм Майкла Кертиса основан на романе Гарольда Роббинса — «Камень для Дэнни Фишера». Пресли сыграл в фильме начинающего музыканта с преступным прошлым, которое мешает ему начать карьеру. В фильме звучит одна из самых известных композиций Элвиса – Trouble.

Голубые Гавайи (1961)

Премьера музыкального фильма «Голубые Гавайи» состоялась 22 ноября 1961 года. Картина стала одной из самых успешных и прибыльных с участием Пресли. Саундтрек к «Голубым Гавайям» стал самой продаваемой пластинкой 1961-го года, достигнув тиража в пять миллионов экземпляров. Примечательно, что музыкальные комедии с участием Пресли пользовались большим успехом, чем более серьезные киноленты.

Девочки! Девочки! Девочки! (1962)

Еще одна музыкальная комедия с Элвисом в главной роли. Король рок-н-ролла исполнил роль рыбака, любящего вольную морскую жизнь и мечтающего о собственной лодке. В 1963 году фильм получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — мюзикл».

Это случилось на Всемирной ярмарке (1963)

В экранизации бродвейского мюзикла Элвис сыграл роль пилота Майка Эдвардса, который вместе со своим напарником попал в неприятности. Оказавшись в другом городе Майк влюбляется в молодую медсестру.

Счастлив с девушкой (1965)

Музыкальная романтическая комедия о музыканте Расти Уэллсе и дочери известного мафиози. Несмотря на все трудности, Расти намерен завоевать сердце девушки. В фильме звучат 12 композиций с одноименного альбома Пресли.

Двойные неприятности (1967)

Премьера музыкального фильма с участием Элвиса Пресли, Джона Уильямса и Аннетт Дэй в главной роли состоялась в 1967 году. По сюжету молодой певец Гай Ламберт влюбляется в наследницу богатого состояния и помогает ей справиться с завистливым родственником.

Немного жизни, немного любви (1968)

В романтической комедии «Немного жизни, немного любви» Элвис исполнил роль фотографа Грега Нолана, который приезжает на пляж сделать фото, но попадает в «плен» молодой девушки. В фильме звучит знаменитый сингл A Little Less Conversation, а также Edge of Reality, Wonderful World и Almost in Love.

Перемени обличье (1969)

Перемени обличье – последний художественный фильм Элвиса Пресли, его премьера состоялась в 1969 году. По сюжету фильма, три будущие монахини готовятся принести свою последнюю присягу верности своему ордену. Но одна из девушек влюбляется в доктора и оказывается перед сложным выбором.