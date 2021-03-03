Банги, 3 марта. Жители Центральноафриканской Республики поддерживают армию (FACA) и правительство страны в борьбе с радикалами.

«Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и их лидер экс-президент Франсуа Бозизе пытаются дестабилизировать ситуацию в республике и захватить власть. За последний месяц FACA добилась значительных успехов в борьбе с боевиками, но некоторые населенные пункты все еще остаются под контролем бандитов.

Военнослужащим не хватает оружия и военной техники для более эффективного наступления на бандформирования. Однако у них есть ресурс, которым не могут похвастаться радикалы – поддержка местных жителей.

В столице республики Банги уже несколько недель проходят ежедневные марши в поддержку вооруженных сил. Население также полностью одобряет усилия союзников FACA, особенно российских инструкторов, под руководством которых армия ЦАР не просто отразила атаки радикалов, но и перешла в контрнаступление.

Жители освобожденного на прошлой неделе города Босангоа в префектуре Уам рады присутствию правительственных войск. Они, наконец, смогли почувствовать себя в безопасности. Многим пришлось покинуть свои дома, спасаясь от боевиков CPC.

Освобождение Босангоа — важнейший шаг в борьбе с вооруженными группировками Франсуа Бозизе. Опальный политик бежал туда из Банги, когда Конституционный суд отклонил его кандидатуру на выборах президента в декабре прошлого года. Город стал своеобразной столицей экс-президента и местом скопления сил CPC. Переход Босангоа под контроль FACA нанес радикалам серьезный удар.

Несколькими неделями ранее правительственные войска также освободили от боевиков Бамбари. При поддержке инструкторов из РФ военнослужащие восстановили безопасность в городе. Его жители устроили в честь армии праздник и записали видеообращение с благодарностями.

Накануне, 2 марта, премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада обратился к военнослужащим и поздравил их с началом наступления на город Берберати в юго-западной части республики.