Эколог Маликов вскрыл главные проблемы по воде в России

Главными водными проблемами в различных регионах России являются хаотичная застройка и политическая нетерпимость Украины, заявил эколог, член Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«На юге страны сохранились проблемы с незаконным забором воды для аграриев, что нельзя остановить, поскольку будут проблемы с сельхозугодиями. Если же говорить о проблемах водных объектов в комплексе, я всегда говорил, что не надо тратить деньги без диагностики, руководствуясь принципами, что сильный руководитель региона выбил на эти цели деньги из бюджета», — заявил Маликов.

По его словам, в большинстве субъектов РФ, где воды много, зачастую нет специалистов по воде, и, соответственно, при заключении госконтрактов, некому определить, какой водоем нуждается, например, в чистке.

«Если взять Волгу, ее нельзя, как в Татарстане, чистить фрагментами. Волга разве проходит только по одному субъекту? Главное, надо разобраться с притоками, понять, почему Волга обмелела и перестала быть судоходной», — рассказал Маликов.

Эколог считает, что причиной обмеления крупных рек страны может стать хаотичная застройка. На сегодняшний момент не создаются и не регулируются карты подземных вод, что в итоге приводит к подтоплениям, что произошло в прошлом году в Московской области.

Также эксперт дал оценку вероятности снабжения российского юга водой из северных рек.

«Это вопрос стоимости. Если газ можем отправить в Германию, значит, можем отправить и воду в Крым или Геленджик. Вопрос стоимости газа и воды. Если окупаемость воды будет высокой, тогда это логично, другое дело, если это утопические политические заявления. Тогда на это никто не потратит миллиарды», — заявил Маликов.

По его словам, ближе северных российских рек к Крыму пресной воды в таких объемах нет, и потому снабжать пресной водой полуостров придется путем разработки глубинных скважин. Не даст нужного результата и опреснение. При этом Маликов не рассматривает вопрос возможного изменения русла искусственных притоков Днепра, дабы снабжать его водой Крым. Это неминуемо приведет к политическим осложнениям с Украиной. В качестве варианта Маликов предложил пустить водопровод по Крымскому мосту.

«Этот проект не будет окупаемым, но это необходимо сделать для населения страны», — заявил Маликов.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму закончилось строительство водозабора на реке Бельбек, который будет обеспечивать Севастополь и близлежащие села пресной водой во время паводков.