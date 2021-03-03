Летний кубок Высшей лиги КВН 2021 года проведут в Крыму

Симферополь, 3 марта. Летний кубок Высшей лиги КВН впервые пройдет в Крыму в 2021 году, сообщила заместитель председателя совета министров республики Елена Романовская.

Заявление Романовской опубликовала пресс-служба крымского правительства. По словам вице-премьера, уже удалось достигнуть предварительных договоренностей с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым о проведении Летнего кубка на полуострове.

«Мероприятие такого высокого уровня положительно скажется на имидже нашей республики, будет способствовать увеличению туристского потока, привлечению внимания к нашему замечательному полуострову», — отметила зампредседателя совета министров Крыма.

Александр Масляков недавно возглавил рейтинг самых богатых российских телеведущих. СМИ выяснили, что «отец КВН» зарабатывает около 500 миллионов рублей в год.