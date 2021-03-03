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Эколог Маликов признал невозможность современной жизни без ГМО

Эколог Маликов признал невозможность современной жизни без ГМО

Развивать зеленую энергетику призвал эколог, член Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если смотреть на развитие зеленой энергетики с точки зрения безопасности России и новых вызовов, безусловно, необходимо как минимум поддерживать и сохранять позиции. Экология сейчас становится на первый план и становится национальной идеологией. Вряд ли мы благодаря зеленой энергетике сможем обеспечивать электро- и теплоэнергией весь мир, но себя точно сможем», — считает Маликов.

Также эколог пояснил, что без генно-модифицированных продуктов современная жизнь уже невозможна. По данным Росконтроля, на данный момент в России производить ГМО официально не разрешено. Но это не мешает в производстве продуктов использовать импортные добавки и концентраты.

Эколог Маликов признал невозможность современной жизни без ГМО

«Глупо считать, что появятся новые продукты, выращенные без вмешательства человека. Нас на Земле слишком много. Если я не ошибаюсь, человек придумал 180 активно используемых элементов, из которых 140 нет в природе. Нужно признать, что жизнь без ГМО уже невозможна. Сейчас главным вопросом является, как на нас все это будет влиять», — отметил Маликов.

Официально в России разрешено использовать 17 видов генетически модифицированных серий с измененной структурой ДНК (то есть ГМО) пяти сортов сельскохозяйственных культур: это картофель, кукуруза, соя, сахарная свекла и рис. На первый взгляд немного, но если учесть, что они могут добавляться в большое количество продуктов в виде отдельных компонентов, то получится, что порядка 30-40% продуктов содержат ГМО-компоненты.

Ранее ФАН рассказывал, что генная инженерия призвана спасти животных от смертельных заболеваний, от которых у человека сегодня нет лекарств.

 
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