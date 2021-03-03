Зрелище не для слабонервных: В Тульской области жестоко расправились с бродячими собаками

Тула, 3 марта. В городе Новомосковске Тульской области жестоко расправились с бродячими собаками. Небольшая стая жила возле теплотрассы. Местные жители их подкармливали, лечили и прививали в силу своих возможностей.

«Прихожу, как обычно, покормить их. А там несколько трупов как взрослых собак, так и щенков. На всех собаках колотые раны», — говорит Мария Лазутина.

Около года Мария заботилась об этих собаках. Утверждает, что все они абсолютно неагрессивные, ориентированы на человека. Если получалось найти добрые руки, то пристраивала. Месяц назад и себе домой взяла отсюда собаку.

«Это ужасно. Это в голове не укладывается. У меня просто нет слов. Я надеюсь, что виновные будут наказаны», — говорит Мария.

Естественно, сразу же Мария Лазутина написала заявлению в полицию и очень надеется, что виновный понесет наказание. И вот как эту ситуацию прокомментировал ФАН правозащитник Юрий Алешин.

«Во-первых, есть закон о жестоком обращении с животными. Считаю, что просто не допустимо так было поступать. Тем более с маленькими щенками. Совершенно очевидно, что они вряд ли могли нести угрозу. Во-вторых, если человек может так жестоко поступить с животным, то где гарантия, что завтра он также не поступит с людьми», — говорит Юрий Сергеевич.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области ФАН подтвердили факт заявления о происшествии и сообщили о проведении процессуальной проверки.

Указанное деяние, возможно, имеет признаки жестокого обращения с животными. Ответственность за это предусмотрена в статье 245 Уголовного кодекса РФ. Наказание может составить до трех лет лишения свободы.

Подобные случаи в очередной раз доказывают, что самый страшный хищник – это человек. Совершенно очевидно, что проблему с бродячими собаками, которая актуальна для всех, без исключения, регионов России, решать надо. Но решать цивилизованными способами.

Ранее ФАН рассказывал о том, что девушка из города Новомосковска Тульской области заботится о бездомных животных.