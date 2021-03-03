Украина втайне от России начала разбирать старую ветку РЖД

Донецк, 3 марта. На территории Донбасса, которая подконтрольна украинским властям, разбирают формально принадлежащую РЖД железную дорогу.

Рельсы и шпалы тайно снимают на территории между населенными пунктами Зориновка и Благодатное. Причем неясно, куда именно может быть отправлено имущество российской компании, пишет VGudok. Происходящее тщательно скрывается украинскими пограничниками, а все «работы» ведутся, видимо, по ночам.

«Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД <...> демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», — сообщает издание.

Ж/д пути в районе линии разграничения не работают: пассажирского сообщения между Луганской и Донецкой народными республиками и остальной Украиной нет. Об этом рассказал журналистам эксперт Александр Коц. Грузовое сообщение на этом участке дороги также было остановлено.

«Это та самая линия, по которой ходили раньше поезда с юга в Москву», — комментируют происходящее в Сети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил одобрение проекта строительства скоростных железных дорог в стране. Дорогостоящая инициатива не нашла поддержки у экспертов: проект «никогда не окупится», передает Федеральное агентство новостей.