Ведущий российской версии шоу «Холостяк» Добрынин получил порцию гнева из Украины

Москва, 3 марта. Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал своего коллегу Никиту Добрынина за согласие вести российскую версию популярного шоу «Холостяк».

Добрынин сам когда-то выбирал себе невесту на проекте. Он стал героем девятого сезона украинской адаптации американского проекта The Bachelor. Мужчине даже удалось построить серьезные отношения с участницей программы. Теперь Добрынин счастлив в браке с Дарьей Квитковой, а вскоре он предстанет в новом амплуа ведущего «Холостяка», но уже российской версии.

Известный ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал выбор Добрынина, негативно отозвавшись о нем. Продюсер резко осудил его поступок, написал Clutch.

«Молодой, талантливый и бесчестный — это лучше, чем просто молодой и талантливый, — подумал он (Добрынин. — Прим. ред.) своей ***», — заявил Кондратюк, имея в виду «пятую точку» Добрынина.