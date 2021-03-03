Огнеметчики ЦВО уничтожили из «Шмелей» военную технику условного противника

Самара, 3 марта. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО с помощью огнеметов уничтожили легкобронированную технику условного противника.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в маневрах на полигоне в Самарской области принимали участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учений разведчики зафиксировали приближение техники условного противника к населенному пункту, после чего командование приняло решение уничтожить ее с помощью реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Также подразделения РХБ защиты вывели бронемашины в пункты дезактивации и дегазации, а также обработали зараженную технику с помощью машин специальной обработки АРС-14.

Всего в маневрах на Чапаевском полигоне приняли участие около 600 военнослужащих и 150 единиц военной техники.

Ранее в Сети было опубликовано видео масштабных военных учений российских танкистов, которые отработали стрельбы «за горизонт» на полигоне Алабино.