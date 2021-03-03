Доктор Мясников предсказал новые всплески заболеваемости коронавирусом

Москва, 3 марта. Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что коронавирусная инфекция не исчезнет из человеческой жизни, поэтому следует ожидать повторения сезонных пиков заболеваемости.

Врач считает, что рано или поздно коронавирус выйдет на плато. Тем не менее периодически он будет вновь давать о себе знать.

«Я думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными», — рассказал Мясников.

Медик отмечает, что люди продолжат умирать от коронавируса, а само заболевание никуда не исчезнет. Также он подверг сомнению мнение о том, что популяционный иммунитет сформируется у населения к июлю. Он также оценил защиту, полученную от прохождения вакцинации. По его словам, стоит продолжать вводить людям противокоронавирусные препараты.

«Можно утверждать, что вакцинация снизит число тяжелых случаев и число смертей. Получится ли прервать цепочку распространения? Не уверен», — считает доктор.

Закрытие границ и ограничение авиасообщения, по мнению Мясникова, не станут эффективными способами борьбы с распространением инфекции. Вирус обойдет ограничения в любом случае, что доказывает проникновение уханьского штамма коронавируса.

Тем не менее доктор Мясников считает, что смертность от коронавируса продолжает падать. По его словам, со времен первой волны COVID-19 она снизилась с 46% до 25%.