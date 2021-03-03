Фракция премьера Венгрии покинула Европейскую народную партию

Будапешт, 3 марта. Фракция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» вышла из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), сообщил источник ФАН в Европарламенте.

Это произошло на фоне скандала с отстранением от должности ряда депутатов ЕП. Венгерский премьер объявил о решении в письме главе ЕНП Манфреду Веберу. Тем самым Орбан воплотил в жизнь свои угрозы о выходе из объединения в случае изменений во внутренних правилах.

Поправки, за которые ЕНП проголосовала в среду, позволяют ей отстранять от работы не только отдельных депутатов Европарламента, но и политических партий. По словам премьер-министра, новая реформа является враждебным шагом по отношению к «Фидесу». Эти нововведения несправедливы и неприемлемы, подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский политик прошел процедуру вакцинации от COVID-19. Орбану ввели дозу китайского препарата Sinopharm.