Недельный прирост запасов нефти в США обновил исторический рекорд

Вашингтон, 3 марта. Коммерческие запасы нефти в США по итогам завершившейся 26 февраля недели увеличились на 21,6 млн баррелей, или 4,7%.

Достигнутый уровень в 484,6 млн баррелей является максимальным с середины января, сообщили в американском минэнерго. Более того, такие темпы прироста оказались рекордно высокими за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение датируется апрелем прошлого года, когда запасы подскочили на 19,2 млн баррелей.

Объемы стратегического резерва черного золота по сравнению с предыдущей неделей не изменились — 637,8 млн. Добыча нефти на территории США за отчетный период повысилась с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки.

Эксперты Bloomberg ранее рассказали, что Соединенные Штаты отказываются от европейских поставщиков нефти и газа из-за энергетического кризиса. Аномальные морозы, поставившие энергосистемы целых штатов на колени, не сулят европейским компаниям ничего хорошего. Пострадали и предприятия по нефтепереработке, что приведет к снижению конкуренции. Главная же проблема — отсутствие импорта мазута из Европы, который сейчас активно используется на тепловых электростанциях.