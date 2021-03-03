Американские военные приступили к испытаниям новейшей ракеты X-51A

Вашингтон, 3 марта. США не останавливают попытки догнать РФ в направлении создания гиперзвукового оружия. К новейшим разработкам авиационного базирования относится X-51A Waverider корпорации Boeing.

Данная американская разработка, согласно заявленным данным, сможет развивать скорость порядка 7 Махов. Однако пока что с этим возникают определенные трудности. Во время испытаний Х-51А смогла развить скорость чуть больше 5 Махов. Разработчики продолжают доводить ракету до желаемых характеристик.

Однако уже сейчас Соединенными Штатами планируется снабжение прототипов своего вооружения ядерными боевыми головками. Данные действия напрямую приведут к увеличению количества единиц ядерного оружия. Стоит отметить, что американские ядерные авиабомбы хранятся в том числе в странах, которые входят в НАТО. Например, Германия и Турция.

Развитие тактического ракетно-ядерного арсенала ВВС США приводится в сюжете программы «Скрытые угрозы», представленным телеканалом «Звезда».

Ранее сообщалось о том, что США игнорируют принципы Договора о нераспространении ядерного оружия и осуществляют хранение бомб с ядерными боеголовками в Европе. По примерным подсчетам, в европейских странах может храниться около двух сотен авиационных бомб марки В-61.