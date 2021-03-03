Индийские ученые разработали долговечный респиратор класса №95

Мумбаи, 3 марта. Физики индийского Института фундаментальных исследований имени Таты представили способ продления срока годности респираторов класса №95, считающихся эффективными против COVID-19.

Ученые считают, что эффективные респираторы класса №95 можно сделать еще эффективнее, если вставить в них слой с графеновой пастой. Подробности научного исследования изложены в журнале Oxford Open Materials Science.

В начале пандемии коронавируса сотрудники некоторых медицинских учреждений испытывали острую нехватку средств индивидуальной защиты. Разработка индийских ученых поможет решить эту проблему, если она вновь возникнет. Они выяснили, что при нанесении на внутренний слой респиратора пасты из графена и фторсодержащих органических соединений срок годности и эффективность маски увеличиваются. Паста притягивает к себе вирусы и мелкую пыль и задерживает их с той же эффективностью, что и свежий респиратор.

Отмечается, что вирусные частицы легко удалить с пасты. Достаточно просто потереть ее пальцем. Более безопасным способом может быть использование перекиси водорода для очистки пасты.

Ранее участники телепередачи «Время покажет» обсудили эффективность ношения масок. Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что россиянам не следует брать пример с американцев и носить сразу две маски. Это неэффективно. Для более надежной защиты органов дыхания эксперт посоветовал приобрести респиратор.