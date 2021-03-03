Жена Зеленского получила от патриотов порцию хейта за квартиру в Крыму

Киев, 3 марта. Украинцы раскритиковали супругу президента страны Владимира Зеленского Елену за квартиру в Крыму.

Первая леди Украины выложила в Instagram фотографию с героинями проекта «Своя», который помогает участникам преодолевать гендерные стереотипы и межэтнические предубеждения в обществе. На встречу Елена Зеленская по традиции надела одежду оверсайз. В этот раз это был комплект из пиджака и брюк.

Одни подписчики оценили стиль первой леди Украины, другие назвали образ слишком мешковатым. Третьих заинтересовала совершенно другая тема, связанная с супругой президента Украины. Пользователи социальной сети раскритиковали Зеленскую за недвижимость в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов ранее сообщал, что семья исправно платит коммуналку за свое жилье на полуострове.

«Жировку (квитанцию по оплате коммунальных услуг. — Прим. ред.) в крымской квартире оплатила???»

«Спасибо, Елена, вам с зельцем, что исправно пополняете бюджет России, оплачивая коммуналку за свою недвижимость в Крыму!!!» — возмутились «патриоты».

Аксенов считает, что жилье в Крыму может пригодиться Зеленским в качестве политического убежища. У главы Украины нет видимых преимуществ для предоставления гражданства РФ.