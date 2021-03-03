Военный эксперт объяснил, чем отличается танк Т-90М от Т-14 «Армата»

Москва, 3 марта. Российский танк Т-14 «Армата» в перспективе превзойдет Т-90М и станет более грозным оружием, заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В интервью «Известиям» Михайлов сообщил, что боевые машины имеют одинаковый новый многослойный башенный модуль с 125-миллиметровым орудием. Т-90М также оборудован автоматизированной системой управления огнем «Калина». По его словам, интеграция танковых технологий от «Армата» к Т-90М позволяет применять широкий спектр боеприпасов.

«Т-90М — это как мост между танками прошлого, выпускаемыми в СССР и затем по советским лекалам, и будущего, где, понятное, будут стремительно нестись «Арматы» и другая военная техника», — заявил военный эксперт.

Он отметил, что недавно система управления огнем «Арматы» прошла испытания. Она имеет цифровой каталог с типовыми целями, а также искусственный интеллект, позволяющий бортовым системам автоматически искать цели на фоне сложного рельефа местности.

Михайлов подчеркнул, что Т-90М является машиной сегодняшнего дня, а Т-14 — танком будущего. Российские специалисты продолжают работу над этим проектом. Предполагается, что эти боевые машины начнут поступать на вооружение к концу 2020-х годов.

Ранее в США заявили, что после модернизации танки Т-90 стали более смертоносными и укрепили боевой потенциал России.