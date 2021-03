Зачем Великобритания стремится захватить африканские рынки посредством Кении

Фермеры Кении требуют отменить торговое соглашение с Великобританией, хотя по его условиям они получают возможность беспошлинной торговли на британских рынках.

Ранее ратификацию соглашения заблокировали депутаты кенийского парламента. Основанием послужили махинации с документами, представленными на рассмотрение законодателей. В материалах отсутствовали приложения с подробной информацией о товарах, которые Великобритания сможет беспошлинно поставлять в Кению в течение 25 лет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какие угрозы несет британо-кенийский договор для африканского государства, и как это связано с интеграцией стран на востоке Черного континента.

Министр международной торговли Великобритании Ранил Джаявардена и глава торгового ведомства Кении Бетти Майна подписали 8 декабря 2020 года соглашение об экономическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает беспошлинный доступ на британские рынки для кенийских предприятий и аналогичные преференции для английских компаний.

