Зачем Великобритания стремится захватить африканские рынки посредством Кении

Фермеры Кении требуют отменить торговое соглашение с Великобританией, хотя по его условиям они получают возможность беспошлинной торговли на британских рынках.

Ранее ратификацию соглашения заблокировали депутаты кенийского парламента. Основанием послужили махинации с документами, представленными на рассмотрение законодателей. В материалах отсутствовали приложения с подробной информацией о товарах, которые Великобритания сможет беспошлинно поставлять в Кению в течение 25 лет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какие угрозы несет британо-кенийский договор для африканского государства, и как это связано с интеграцией стран на востоке Черного континента.

Торговое соглашение по-британски

Министр международной торговли Великобритании Ранил Джаявардена и глава торгового ведомства Кении Бетти Майна подписали 8 декабря 2020 года соглашение об экономическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает беспошлинный доступ на британские рынки для кенийских предприятий и аналогичные преференции для английских компаний.

«Эта сделка дает предприятиям уверенность в том, что они продолжат торговать так, как они делают это сейчас, поддерживая рабочие места и средства к существованию в обеих странах», — заявил Джаявардена.

???????????????? I was delighted to sign a trade agreement with Kenya today.



????☕️ From florists to cafes, this deal supports livelihoods in both our countries and provides the platform for us to forge deeper ties in the years ahead!



✅???? https://t.co/HJrHxLvQqW#GlobalTrade #GlobalBritain pic.twitter.com/7l1z59KnEo — Ranil Jayawardena MP (@ranil) December 8, 2020

По сути сделка является копией условий, которые ранее согласовали между собой Евросоюз и Восточноафриканское сообщество (EAC), в котором состоят Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда и Южный Судан.

Однако в новом документе есть некоторые изменения — он является двусторонним, хотя и с возможностью подключить другие государства EAC. Лондон настаивает, что эти страны относятся к категории слаборазвитых. Согласно программе «Все, кроме оружия», принятой Евросоюзом еще в 2001 году, они обладают правом беспошлинного и неквотируемого ввоза товаров в Соединенное королевство. Кения, как более состоятельное государство, такой возможности лишена.

Беспошлинные поставки английской продукции в африканское государство создают возможность для их реэкспорта дальше — на территорию EAC. Однако таможенные соглашения блока предусматривают единый внешний тариф для товаров из третьих стран.

Кенийско-британская торговля

После окончания колониального периода Кения осталась дружественным по отношению к Британской Империи государством. Между странами установились прочные экономические и культурные связи.

Английский язык является одним из двух государственных в Кении, наравне с суахили. В стране до сих пор сохраняется правосторонняя система движения транспорта. Множество молодых людей обучаются в британских университетах.

Великобритания входит в пятерку крупнейших покупателей кенийских товаров, что делает ее важным торговым партнером для восточноафриканской страны. Туманный Альбион приобретает чай, кофе, цветы. Также более 40% всех экспортных поставок овощей на британские рынки приходит из Кении.

В обратную сторону идут автомобили и прочая продукция машиностроения, медикаменты и товары целлюлозно-бумажной отрасли. Тем не менее мелкие кенийские фермеры обеспокоены торговым соглашением, которое может сделать их продукцию неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке. Сельхозпроизводители в Англии получают субсидии от правительства, а власти в Найроби не могут предоставить аналогичную поддержку собственным гражданам.

Также британский агропромышленный комплекс относится к числу высокомеханизированных, тогда как многие сельскохозяйственные операции в Кении выполняются вручную. Соответственно, количество людей, задействованных на полевых работах, в Кении существенно выше, и в случае снижения рентабельности производства у местных властей будет гораздо больше проблем с ростом безработицы.

Косвенно на возможность скрытой товарной интервенции указывает причина, по которой парламент страны отказался ратифицировать договор. В пакете документов, поданных на рассмотрение депутатам, отсутствовали таможенные реквизиты товаров, поступающих из Великобритании. Также в материалах не было определений условий импорта британской продукции.

Кроме того, снижение пошлин на высокотехнологичную продукцию сделает неконкурентоспособным производство местных аналогов, что замедлит индустриальное развитие страны.

Кения как ворота в Восточную Африку

Для Великобритании Кения является не слишком значимым торговым партнером, зато дает возможность проникнуть на рынки всего Восточноафриканского сообщества. Ввезенные по сниженным тарифам английские товары легко распространятся по всем странам EAС.

Однако британцы, в отличие от африканских государств, могут демпинговать, прикрываясь заявлениями о помощи и взаимовыгодном партнерстве. Члены EAC предложили Лондону продлить переговоры по торговому соглашению до декабря 2021 года, чтобы они могли войти в договор как единый блок.

Такая постановка вопроса не устраивает Соединенное королевство, которое вышло из состава Евросоюза, и теперь должно переоформить все внешнеторговые соглашения. Британцы намерены не просто возобновить старые договоренности, но и перезаключить их на более выгодных для себя условиях. Как это отразится на экономике и уровне жизни рядовых кенийцев — джентльменов не интересует.