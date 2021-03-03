Скромный завтрак Богомолова сравнили с трапезами Рудковской

Москва, 3 марта. Супруг журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов развеселил поклонников, показав фото своего скромного завтрака.

Снимком утренней трапезы муж светской львицы поделился на своей странице в Instagram. Режиссер показал тарелку, на которой уместились глазунья, яйцо в скорлупе, сосиска и два куска колбасы.

«6:40 утра. Вообще я не завтракаю. Но иногда я завтракаю», — написал Богомолов.

Фотография режиссера стала объектом для шуток его подписчиков. Многие пользователи соцсети сразу вспомнили о роскошных завтраках продюсера Яны Рудковской.

«Слава богу, что не как у Рудковской»; «Я сразу подумала о ее завтраках»; «Здесь нужно тэгать Рудковскую, однозначно»; «Главное — яичное разнообразие»; «Яйцо жареное, яйцо вареное, а где омлет?» — написали комментаторы.

Константин Богомолов недавно раскрыл, что, по его мнению, является главным в работе режиссера. Супруг Ксении Собчак отметил, что возраст в этой профессии не имеет решающего значения.