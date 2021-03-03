Евросоюз не готов пожертвовать «СП-2» и «Спутником V» ради Навального

, 3 марта. Евросоюз ввел новые антироссийские санкции после ареста блогера Алексея Навального, однако ряд стран объединения не готов прекращать сотрудничество с Москвой по важнейшим проектам.

Первый из них — строительство газопровода "Северный поток — 2". Проект, который требуют остановить в Вашингтоне, пользуется поддержкой некоторых европейских стран, а для Германии имеет стратегически важное значение, пишет "ПолитЭксперт".

Публицисты из США одобрили введение ограничительных мер. Они призвали президента Джо Байдена пойти дальше и отказаться от "СП-2", который якобы наносит вред Европе. Однако Берлин твердо намерен добиваться отмены американских санкций против газопровода и находится в поисках конструктивного диалога с Вашингтоном.

Второй проект, по которому ЕС не намерен сворачивать партнерство с Москвой, связан с поставками российской вакцины против коронавируса "Спутник V". К примеру, Италия хоть и поддержала антироссийские санкции из-за Навального, все равно продолжает искать выходы на закупки препарата из РФ.

Учитывая настроения в европейских странах, пострадавших от COVID-19, многие из них могут пойти по пути Венгрии, Чехии и Словакии, которые поддержали вакцину российского производства.