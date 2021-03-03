Физики создали датчик для повышения сверхпроводящих кубитов

Москва, 3 марта. Новый квантовый датчик, который способен подавлять помехи, создал коллектив физиков. Он поможет в развитии квантовых процессоров.

Подход по выявлению двухуровневых дефектов может стать важным инструментом для обнаружения материалов с высокой проводимостью. Они необходимы для улучшения квантовых процессоров, в которых дефекты являются серьезными помехами, сообщается в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

Квантовые компьютеры являются устройствами, которые основаны на принципах квантовой механики. От обычных компьютеров их отличает то, что они оперируют не единицами информации, а кубитами — ячейками памяти. В связи с этим ученые под руководством профессора НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) Алексея Устинова сделали большой шаг к решению одной из наиболее серьезных проблем. Они создали квантовый датчик, который ликвидирует помехи, способные помешать работе компьютеров. Он позволит искать сверхпроводящие материалы с низкими потерями.

До этого специалистам удалось проследить за процессами появления и исчезновениями частиц антиматерии в протонах. Открытие совершили физики из Соединенных Штатов.