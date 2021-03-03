Валуев подсчитал суммы затрат в России на содержание бездомных собак

Причины бесконтрольного размножения безнадзорных животных озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Без зоозащитников нельзя будет запустить процесс обсуждения закона об уничтожении опасных животных. Легитимность решений должна решаться в диалоге. К сожалению, зачастую этого диалога не получается, потому что, столкнувшись с определенной частью сообщества, называющей себя зоозащитниками, я столкнулся с настоящей ненавистью. Нужно говорить с адекватными людьми, которые понимают, о чем речь, а не просто являются владельцами домашних животных», — заявил Валуев.

Собеседник отметил, что камнем преткновения является отстаивание зоозащитниками права на жизнь вообще всех животных, в то время, как человек разводит не только кошек и собак, но и скот для употребления в пищу. Наиболее непримиримую позицию, по словам Валуева, занимают вегетарианцы, навязывая другим свою точку зрения.

«При разработке 498 Федерального Закона была упущена существенная деталь, касающаяся расплодившихся в населенных пунктах собак. Дело в том, что ветеринарные правила и до принятия закона позволяли регулировать количество бездомных животных путем усыпления. Сегодня закон однозначно нам это запрещает. И программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат. — Прим. ФАН) предполагает возврат животных обратно в среду обитания. Но к мнению людей с биологическим образованием тогда не прислушались», — рассказал депутат.

По его словам, биологи утверждали, что даже стерилизованные животные не потеряют навыков, с которыми рождены, будут сбиваться в стаи и искать пропитание. Содержание бездомного животного в приюте обойдется государству в кругленькую сумму. Только одна собака «съест» за свою жизнь порядка 240 тысяч рублей.

«Зоозащитники сказали: мы их накормим и поместим в приюты. Но при принятии Закона никто, даже докладывая президенту, не предоставил даже примерных цифр, которые государство должно затратить денег для размещения собак и кошек в приюты, содержащиеся за государственный счет. Средняя продолжительность жизни собак и кошек около 10 лет. Только на питание одной собаки в месяц требуется 2000 рублей. В среднем в приюте содержится до 200 животных», — пояснил Валуев.

Ранее ФАН рассказывал, что глава Бурятии Алексей Цыденов намерен восстановить приют для бездомных животных в Улан-Удэ, в котором произошел пожар.