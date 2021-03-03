Актер Олег Даль дважды предсказал свою смерть

Москва, 3 марта. Звезда фильма «Не может быть!» Олег Даль будто бы предчувствовал свою смерть и не один раз делился страшными предсказаниями с родными и друзьями.

Одной из проблем в жизни актера была алкогольная зависимость, из-за которой у него возникали трудности с семьей. Артист даже пробовал «зашиться». Этот способ ему подсказал бард и поэт Владимир Высоцкий, однако эффекта хватило всего на пару лет.

Летом 1980 года Высоцкий скончался, и Даль пришел на его похороны. По словам родных артиста, между ним и бардом была какая-то связь, хотя друзьями назвать их было нельзя. Актер сильно переживал из-за смерти барда.

«Я буду следующим!» — сказал Даль у гроба поэта-песенника.

Эту фразу в звездных кругах считали пророчеством, но она оказалась не единственным предсказанием. В январе 1981 года Даль рассказал жене, что видел Высоцкого во сне, и тот звал актера к себе. Однако артист не собирался уходить из жизни и строил грандиозные творческие планы.

Олег Даль уехал на съемки в Киев и однажды после изматывающего рабочего дня выпивал в ресторане с коллегами. Затем он направился в свой гостиничный номер, но перед этим решил пошутить.

«Пойду к себе умирать», — сказал актер коллегам, уходя из ресторана.

Утром выяснилось, что Даль действительно скончался на 40-м году жизни, это было 3 марта 1981 года. Причиной смерти артиста назвали остановку сердца.

Сообщалось, что свою раннюю смерть предчувствовала и певица Жанна Фриске. Она напророчила себе кончину еще в 2008 году на шоу «Ледниковый период».