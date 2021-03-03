Анастасия Волочкова поделилась снимком любимого места в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова приехала в родной Санкт-Петербург и опубликовала в Instagram снимок, сделанный в ее любимом месте.

Знаменитость решилась на спонтанное путешествие. Она вернулась в родные пенаты: в петербургской квартире живет мать балерины. Артистка также посетила свою альма-матер — Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой, которую на протяжении нескольких лет возглавляет Николай Цискаридзе.

Instagram Волочковой пополнился фотографиями и роликами из Северной столицы. Танцовщица предалась ностальгии и сходила на свое любимое место в городе на Неве — к Мариинскому театру, где начиналась ее профессиональная карьера балерины.

"Зачастую спонтанно принятые решения о путешествиях оказываются самыми верными. И вот уже вчера вечером я оказалась в родном Питере у Мариинского театра, в котором начиналась моя творческая карьера. Любимое место — под окнами квартиры моей мамы. На набережной Крюкова канала", — написала Волочкова.

Балерина отправилась в Петербург не одна, а предположительно в компании нового любовника, личность которого артистка, по обыкновению, скрывает. Еще совсем недавно балерина сообщала, что рассталась с очередным избранником. Однако, по всей видимости, Волочкова нашла утешение в другом мужчине.