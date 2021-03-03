Американские диетологи доказали влияние горячей пищи на похудение

Нью-Йорк, 3 марта. Исследователи ряда американских институтов считают, что употребление горячей пищи способствует быстрому похудению.

Механизм восприятия человеком пищи действует в зависимости от ее температуры, считают ученые. Горячая пища быстрее создает чувство насыщения, чем холодная. Исследователи проверили эту гипотезу экспериментальным путем. О нем рассказало издание Planet Today.

В течение двух недель ученые наблюдали за поведением клиентов одного из нью-йоркских кафе. Посетители могли заказать либо холодные, либо горячие сэндвичи. Выяснилось, что те клиенты, которые заказывали холодную пищу, в два раза чаще брали другие товарные позиции, например, печенье или чипсы. Таким образом, они употребляли больше еды и соответственно набирали больше веса. Такое же поведение демонстрировали покупатели, заказывавшие холодные, а не горячие напитки. В довесок к прохладному чаю они могли купить маффин или круассан.

По мнению ученых, такой паттерн поведения объясняется человеческими инстинктами. Они до конца не определили температуру, при которой желудок быстрее насыщается съеденным, однако считают, что горячая пища поможет быстрее похудеть.

Ранее ученые Гарварда определили продукт, отказ от которого способствует избавлению от лишнего веса. Им стала сладкая газировка.