Мотострелки ЗВО России отбили нападение «диверсантов» на учениях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 марта. Гвардейцы ЗВО провели учения в Ленинградской области по отражению атаки условных диверсантов на колонну бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

В ходе учений мехводы ЗВО тренировались преодолевать ряд препятствий на штатной технике. Согласно легенде маневров, на колонну бронетехники напали вражеские диверсанты. По сигналу тревоги военнослужащие должны были вывести технику в назначенный район.

Мотострелки ЗВО отрабатывали тактику движения на максимальных и минимальных скоростях, а также передвижение при недостаточной видимости. Для этих целей была создана искусственная помеха в виде средств задымления. Во время атаки «диверсантов» военнослужащие развернулись в боевой порядок и отразили нападение.

В маневрах участвовали 100 военнослужащих ЗВО России и 30 единиц техники и вооружения.

Ранее ФАН писал, что в Сети опубликовали видео масштабных учений танкистов ЗВО под Москвой. Военнослужащие отработали стрельбы «за горизонт» на подмосковном полигоне в ходе масштабных военных учений. "360" сообщал, что солдаты Западного военного округа показали подмосковным школьникам, как проходят настоящие боевые учения.