Новосибирский зоопарк рассказал о социальной жизни патагонских мар

Новосибирск, 3 марта. Сотрудники новосибирского зоопарка рассказали об интересной жизни патагонских мар, чье поведение напоминает человеческое.

Каждая семья этих грызунов живет собственной жизнью в отдельной норе, однако днем они выбираются на кормление группами. Мары держатся все вместе, так они защищаются от опасности. В период рождения зверьки объединяют усилия. В одной норе собираются десятки пар с новорожденными, чтобы лучше защитить малышей от хищников, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Патагонские мары появились в новосибирском зоопарке в 2010 году. Грызуны отличные соседи, они легко уживаются с белками-летягами и даже с кенгуру.

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