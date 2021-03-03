Опрос показал реальное отношение россиян к Украине

Москва, 3 марта. Более половины жителей России хорошо относятся к украинцам. В свою очередь 41% украинских граждан хорошо относятся к россиянам.

Улучшение наблюдается в отношении россиян к украинцам, однако в обратном случае изменений не зафиксировано. Такие сведения выявили в ходе опроса специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) и «Левада-Центра» в России.

«В Украине в феврале 2021 года хорошо или очень хорошо относились к России 41% украинцев, плохо или очень плохо — примерно столько же (42%), 17% не определились», — сказано в сообщении.

Сравнивая с сентябрем прошлого года, обстановка не поменялась. При этом в России хорошее и очень хорошее отношение наблюдалось к жителям Украины в 54% случаев. Плохо или очень плохо относились 31% респондентов. Не определились 13%. Сравнение с результатами опроса, который провели в августе прошлого года, показало, что отношение россиян стало лучше. В 2020 году зафиксировали показатели в 48% и 43% соответственно.

Также результаты опроса выявили, что 88% украинцев и 80% россиян поддержали независимость Украины и России. В свою очередь за объединение государств выступили 7% украинцев и 17% россиян. Таким образом, отношения между Россией и Украиной оставляют желать лучшего.

До этого сообщалось, что национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины не разрешал блокировать эфир телеканала «Первый независимый». Об этом заявил зампред совета Валентин Коваль.