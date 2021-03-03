Энергетик рассказал, почему Литва не может отказаться от электроэнергии с БелАЭС

Москва, 3 марта. Причины, мешающие Литве договориться с Латвией и Эстонией о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС, назвал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Энергорынок Прибалтики функционирует в рамках биржи Nord Pool, куда входят 14 европейских государств. С 2015 года поставки в страны Балтии из Белоруссии и России осуществляются по правилам именно этой биржи, пояснил Марцинкевич в интервью Baltnews.

В прошлом ноябре объем прямых закупок из Белоруссии упал в Литве до нуля, равно как из Единой энергетической системы России. Однако «Интер РАО», действуя на основании правил Nord Pool, осуществляет поставки в коммерческих сечениях Псковская область — Латвия и Псковская область Эстония. Запретить их Вильнюс не в состоянии: ему нужно договариваться не с соседними странами, а именно с руководством биржи.

Не покупать российскую электроэнергию невозможно, ведь у Латвии есть линия электропередач, которая входит в Литву. Варианта только два — менять правила Nord Pool либо выйти из ее состава, но тогда не удастся получать энергию по энергокабелю, который проложен по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией, подчеркнул Марцинкевич.

Европейский парламент ранее принял резолюцию, которая требует приостановки запуска БелАЭС из-за опасений в области безопасности, однако документ носит рекомендательный характер.