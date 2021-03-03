Взрывы в Гарьяне и бронетехника из Турции – что произошло в Ливии 3 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 3 марта 2021 года.

Стрельба и взрывы

В Гарьяне лагерь спецназа подвергся обстрелу. Два артиллерийских снаряда разорвались рядом со складом продовольствия и казармой. В результате инцидента никто не пострадал, объекту нанесен только материальный ущерб.

Сообщается о звуках прерывистой стрельбы в Триполи. Огонь велся в направлении торгового центра Зувейта в районе Айн Зара на юге города.

Военная техника

Партию вооружения перебросили на авиабазу Аль-Ватыя на борту турецкого грузового самолета.

В порту Мисураты также выгрузили военную технику. Ливийский активист опубликовал фото, на которых запечатлены турецкие бронеавтомобили Kirpi.

Политика

Экс-глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж запретил министрам и главам государственных административных органов и учреждений контактировать с Правительством национального единства (ПНЕ) до обретения им легитимности для суверенных действий, включая проведение собраний и встреч без разрешения нынешних властей.

#رئيس المجلس الرئاسي فائز #السراج يحظر على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإدارية العامة، التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، ومن ذلك عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن من السلطة الحالية. #فواصل #ليبيا pic.twitter.com/cGvp87e2UL — فواصل (@fawaselmedia) March 3, 2021

В столице Египта проходит консультативная встреча Лиги арабских государств (ЛАГ), на которой присутствует министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахир Сияла. Собрание предшествует заседанию 155-ой очередной сессии Совета ЛАГ на министерском уровне.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг объявит в ближайшие дни об объединении 27 институтов, разделенных между Восточным и Западным регионами Ливии. С этой целью на прошлой неделе он провел ряд встреч с официальными лицами на востоке и западе страны.

#ليبيا.. أحمد #معيتيق يعقد اجتماعات مع الطرفين لتوحيد المؤسسات الرسمية https://t.co/hufXCoacp7 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 3, 2021

Агила Салех отправился из Тобрука в Каир ради переговоров с египетским профильным комитетом по вопросу поддержки правительства Дабибы.

#عاجل| رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" يصل العاصمة #القاهرة قادما من مدينة #طبرق لإجراء محادثات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وبحث دعم حكومة عبدالحميد الدبيبة. #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) March 3, 2021

Палата представителей

В ходе заседания Палаты представителей в Триполи принято решение провести 4 апреля выборы на пост председателя парламента.

Спикер Палаты представителей Агила Салех заявил, что не получал от премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы список имен министров в новое правительство.

مصادر العربية: رئيس مجلس النواب لم يتسلم أسماء الوزراء في حكومة "الدبيبة" الليبية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 2, 2021

Увеличилось число депутатов парламента, требующих отсрочить заседание по вынесению вотума доверия новому правительству, пока не будет обнародован отчет ООН о взятках на Ливийском форуме политического диалога (ЛФПД).

Федерация учреждений гражданского общества в Западном регионе также потребовала от Палаты представителей отложить заседание по вотуму доверия ПНЕ до публикации доклада ООН, сообщает ИА «Аль-Джамахирия».

#ليبيا — مصادر الحدث: ارتفاع عدد النواب المطالبين بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة حتى صدور تقرير الرشى — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) March 2, 2021

Глава ЦБ в Бенгази Али Хабри направил спикеру парламента запрос об отставке. Он объяснил свое решение трудностями с предоставлением финансирования, давлением на него, а также отсутствием защиты банка.

محافظ المصرف ليبيا المركزي "الشرق" علي الحبري يطلب من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إحالته للتقاعد لصعوبة توفير التمويل والضغوط المسلطة عليه وغياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين به pic.twitter.com/kZv90WN5Ur — Khalid (@benniran) March 2, 2021

Советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими заявил, что Агила Салех официально не прокомментировал отставку управляющего ЦБ в Бенгази Али Хабри.

«Мы убедим Хабри отказаться от данного решения, так как его ждет большая роль в объединении банковского сектора, к чему мы уже давно стремимся», — добавил Марими.

« #المريمي»: عقيله صالح لم يصدر أي قرار بشأن استقالة على الحبري. #الساعة24https://t.co/U0yknptUYf — الساعة 24 (@alsaaa24) March 2, 2021

Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с членами Палаты представителей в Триполи. Они обсудили продолжающийся политический переходный период и решающую роль парламента. Овца подчеркнул огромную возможность для органа власти воссоединиться и поддержать стремление ливийцев к единству и примирению.

Open and constructive conversation with HoR members in Tripoli. We discussed the ongoing political transition and the now crucial role of the parliament. I emphasized the huge opportunity for HoR to re-unite and support the Libyans’ wish for unity and reconciliation. pic.twitter.com/OLoeivry1j — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 3, 2021

Общество

Инженерные подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили о завершении второго этапа разминирования в районе прибрежного шоссе. Стартовал третий этап, в ходе которого специалисты проверят внутренние территории и сельскохозяйственные объекты.

فريق الهندسة العسكرية التابع للقوات المُسلحة العربيه الليبية يعلن الانتهاء من المرحلة الثانية في خطة إزالة الألغام والتى كانت تستهدف الطريق الساحلي والبدأ الان في المرحلة الثالتة التي تستهدف تمشيط المناطق الداخلية والمزارع .#سرت_عرين_الاسود #سرت #ليبيا — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 2, 2021

Председатель Главного управления по делам молодежи и спорта Башир Кантари заявил, что на стадионе в Триполи, который способен принимать международные встречи, начнется ремонт. Специалисты заменят покрытие живым газоном, отремонтируют освещение и модернизируют систему орошения поля.