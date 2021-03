Взрывы в Гарьяне и бронетехника из Турции – что произошло в Ливии 3 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 3 марта 2021 года.

В Гарьяне лагерь спецназа подвергся обстрелу. Два артиллерийских снаряда разорвались рядом со складом продовольствия и казармой. В результате инцидента никто не пострадал, объекту нанесен только материальный ущерб.

Сообщается о звуках прерывистой стрельбы в Триполи. Огонь велся в направлении торгового центра Зувейта в районе Айн Зара на юге города.

Партию вооружения перебросили на авиабазу Аль-Ватыя на борту турецкого грузового самолета.

В порту Мисураты также выгрузили военную технику. Ливийский активист опубликовал фото, на которых запечатлены турецкие бронеавтомобили Kirpi.

Экс-глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж запретил министрам и главам государственных административных органов и учреждений контактировать с Правительством национального единства (ПНЕ) до обретения им легитимности для суверенных действий, включая проведение собраний и встреч без разрешения нынешних властей.

В столице Египта проходит консультативная встреча Лиги арабских государств (ЛАГ), на которой присутствует министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахир Сияла. Собрание предшествует заседанию 155-ой очередной сессии Совета ЛАГ на министерском уровне.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг объявит в ближайшие дни об объединении 27 институтов, разделенных между Восточным и Западным регионами Ливии. С этой целью на прошлой неделе он провел ряд встреч с официальными лицами на востоке и западе страны.

Агила Салех отправился из Тобрука в Каир ради переговоров с египетским профильным комитетом по вопросу поддержки правительства Дабибы.

В ходе заседания Палаты представителей в Триполи принято решение провести 4 апреля выборы на пост председателя парламента.

Спикер Палаты представителей Агила Салех заявил, что не получал от премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы список имен министров в новое правительство.

Увеличилось число депутатов парламента, требующих отсрочить заседание по вынесению вотума доверия новому правительству, пока не будет обнародован отчет ООН о взятках на Ливийском форуме политического диалога (ЛФПД).

Федерация учреждений гражданского общества в Западном регионе также потребовала от Палаты представителей отложить заседание по вотуму доверия ПНЕ до публикации доклада ООН, сообщает ИА «Аль-Джамахирия».

Глава ЦБ в Бенгази Али Хабри направил спикеру парламента запрос об отставке. Он объяснил свое решение трудностями с предоставлением финансирования, давлением на него, а также отсутствием защиты банка.

Советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими заявил, что Агила Салех официально не прокомментировал отставку управляющего ЦБ в Бенгази Али Хабри.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с членами Палаты представителей в Триполи. Они обсудили продолжающийся политический переходный период и решающую роль парламента. Овца подчеркнул огромную возможность для органа власти воссоединиться и поддержать стремление ливийцев к единству и примирению.

