Ирак выплатил Кувейту 49,5 млрд долларов за ущерб от войны в Персидском заливе

Багдад, 4 марта. Ирак выплатил Кувейту 49,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Финансовый советник иракского премьер-министра Мазгер Мухаммед Салех отметил, что в будущем Багдаду предстоит выплатить Эль-Кувейту еще 2,5 миллиарда долларов. Ирак обслуживает долг за счет вычета пяти процентов дохода от продаж нефти в соответствии с резолюцией 1483 Совета Безопасности ООН. Переводы осуществляются через компенсационный фонд организации.

The Gulf War left those who fought with profound physical and psychological impacts like #PTSD, TBI and toxic exposure to burning oil fields. Just like #veterans of longer conflicts, #GulfWar vets are still fighting for their health decades later. https://t.co/uNm8hbmxn8 pic.twitter.com/iKdxHe2eiy — davhq (@DAVHQ) January 8, 2021

По мнению Салеха, оставшаяся часть контрибуции будет выплачена в течение года или несколько позже — в зависимости от поведения мировых цен на нефть.

За что долги?

Первая война в Персидском заливе началась с того, что летом 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче иракской нефти. В качестве компенсации он потребовал списать государственный долг Багдада перед Эль-Кувейтом на 14 миллиардов долларов и дополнительно выплатить еще 2,5 миллиарда. Кроме того, Хусейн потребовал территориальных уступок.

После срыва переговоров иракской стороной началась военная операция, в результате которой Кувейт был захвачен за два дня.

Армия Ирака была изгнана спустя семь месяцев после вмешательства международной коалиции. При отступлении войска Хусейна уничтожали инфраструктуру, прежде всего — нефтедобывающую, а также поджигали нефтяные месторождения. Помимо прямых убытков это принесло Кувейту упущенную выгоду.

«Оттепель» в межгосударственных отношениях началась в 2003 году, когда в Кувейте сменилась власть. Эль-Кувейт поддержал новое правительство в Багдаде и через несколько лет в качестве «жеста доброй воли» списал ему довоенные долги.

В настоящий момент обе страны реализуют совместные сельскохозяйственные и промышленные программы. Кроме того, Ирак и Кувейт до сих пор сотрудничают в вопросе выяснения судеб кувейтцев, пропавших без вести в ходе войны.