Ирак выплатил Кувейту 49,5 млрд долларов за ущерб от войны в Персидском заливе

Багдад, 4 марта. Ирак выплатил Кувейту 49,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Финансовый советник иракского премьер-министра Мазгер Мухаммед Салех отметил, что в будущем Багдаду предстоит выплатить Эль-Кувейту еще 2,5 миллиарда долларов. Ирак обслуживает долг за счет вычета пяти процентов дохода от продаж нефти в соответствии с резолюцией 1483 Совета Безопасности ООН. Переводы осуществляются через компенсационный фонд организации.

