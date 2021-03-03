Психолог объяснила, как новые сказки сделают нас униженными и оскорбленными

В наши дни классика вытесняется новыми произведениями с целью навязать обществу политкорректную повестку. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в США издательство Dr. Seuss Enterprises прекратило издание шести детских книг, посчитав приведенные в них образы чернокожих людей и жителей Азии расистскими.

«Я отслеживаю СМИ и периодически слышу о разных книгах, мультфильмах, сказках, которые уже целиком и полностью построены на новых навязанных реалиях. Кроме того, переделывают и саму классику. Семеро гномов из истории про Белоснежку теперь состоят из представителей политкорректных групп населения. Перегибы в духе того, что зоофилы — такие же люди, как мы, становятся первым этапом очень тревожных преобразований в обществе. Потом уже мы, обычные люди, станем, скажем так, униженными и оскорбленными. Те, кого так «полировали», идеализируются, героизируются и встают во главе всего», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова указала на еще одно характерное для нашего времени явление.

«Обратите внимание, особенно на Западе, очень активно выбирают в мэры городов представителей сексуальных меньшинств. Почему они там оказываются? Конечно, не благодаря своим профессиональным качествам, а потому что население хочет продемонстрировать, какой их город или штат прогрессивный», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она поделилась своим мнением о том, что именно стало одной из главных проблем эпохи политкорректности.

«Это совершенно противоречит естественному ходу истории человечества. Вот в чем опасность. Одно дело — спокойно объяснять людям, что те или иные явления в нашей жизни действительно существуют, это просто надо принять. Однако же мы видим ситуацию, когда идет активное акцентирование внимания, навязывание определенных тем», — подчеркнула психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, почему сериал «Чикатило» может вызвать рост числа случаев нападений маньяков.