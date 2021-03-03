Минобороны Украины приняло на вооружение отечественную винтовку «Аллигатор»

Киев, 3 марта. ВСУ приняли на вооружение новую дальнобойную антиматериальную винтовку калибра 14,5×114 мм «Аллигатор».

Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте Минобороны Украины.

В сообщении украинского оборонного ведомства для прессы говорится о недавнем завершении госиспытаний винтовки «Аллигатор», комплектующие которой были разработаны местными предприятиями. Начальная скорость полета пули составляет 980 м/с при дальности стрельбы до 2 км. С дистанции полутора километров пуля способна пробить броню толщиной в 10 мм. Длина винтовки — 2000 мм, ствола — 1200 мм. Оружие без магазина, рассчитанного на пять патронов, весит 22,5 кг.

Украинская винтовка предназначена для нанесения критических повреждений обычным и легкобронированным целям, включая радиолокаторы, склады и хранилища нефтепродуктов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях украинского оборонного ведомства закупить у Болгарии, Чехии и Словакии давно списанные боеприпасы советского производства, которые пролежали на складах 35 лет. Вместе с этим экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов констатировал ослабление вооруженных сил страны, говорится на сайте телеканала «360».