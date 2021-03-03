Российский Су-27 сопроводил бомбардировщиков B-1 ВВС США над Балтикой

Москва, 3 марта. Минобороны РФ сообщило, что Су-27 ВКС России поднимался в воздух для сопровождения двух бомбардировщиков B-1 ВВС США.

По данным оборонного ведомства, самолеты американских ВВС двигались над Балтийским морем к границе России. Отмечается, что нарушения государственной границы не допущено.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — говорится в сообщении.

После разворота американских бомбардировщиков российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее ФАН писал, что Пентагон впервые перебросил стратегические бомбардировщики Rockwell B-1B Lancer в Норвегию. Ранее они никогда не базировались в этой стране.