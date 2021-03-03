Дипломаты ведут переговоры с Литвой о поисках утонувшего под Калининградом ребенка

Калининград, 3 марта. Российские дипломаты ведут переговоры с Литвой о поисках мальчика, утонувшего на берегу реки Неман. Трагический инцидент произошел две недели назад, но тело до сих пор не нашли.

Причина, по которой труп ребенка до сих пор не обнаружили, заключается в запрете со стороны литовских пограничников о поиске на их территории. Семилетний мальчик жил на берегу реки, проходящей границу России и Литвы. Последний раз его видели 17 февраля. Предположительно, он ушел к водоему, не заметил полынью и провалился под лед.

Камеры литовских пограничников позднее заметили этот момент и сообщили коллегам из России. Выяснилось, что о пропаже мальчика сообщали его мама и тетя. Водолазов отправили на следующий день, поскольку специалисты могут работать только днем, передает источник ФАН.

Если бы речь шла о спасении ребенка, Литва направила бы своих спасателей. Но в связи с тем, что уже известно о гибели школьника, допустить российских водолазов на литовский участок Немана пока невозможно.

Водолазы продолжают поиски тел утонувших в Вольске детей, сообщало Федеральное агентство новостей. Мертвых школьников могло унести сильным течением.