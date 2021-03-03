Валуев объяснил причины нападения собак на людей в городах

Санкт-Петербург, 3 марта. Содержание бездомных животных обойдется государству в сотни миллионов рублей, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если говорить об эвтаназии животных, никто даже по чисто политическим причинам не осмелится об этом заявить, чтобы не прослыть живодером. Это очень болезненный вопрос. Я предлагал обязать владельцев домашних животных хотя бы зарегистрировать питомцев. Этим должны заниматься ветеринарные службы. Но очень многие зоозащитники требуют, чтобы это делалось за счет государства. Если мы введем всеобщую регистрацию домашних животных, то это позволит избежать выбрасывания их на улицу», — заявил он.

Валуев отметил, что лично поддерживает один из частных собачьих приютов в Брянской области. Говоря о многочисленных нападениях бездомных собак, депутат Госдумы подчеркнул, что такие случаи происходят во всех регионах России и новые приюты делу не помогут.

«В Улан-Удэ ездил лично. Там собаки не просто порвали ребенка, а откровенно ели и не доели только потому, что прохожие прибежали и спасли. Но у нас есть случаи, когда людей загрызли насмерть и наполовину съели. Так вот, в Улан-Удэ, если переселять бродячих собак в приюты, только на прокорм бездомным животным город должен найти 240 млн рублей в год по самым скромным подсчетам. Чиновники же называют сумму, в два раза большую, — 480 млн», — рассказал Валуев.

Он считает, что проблему бездомных животных на данный момент в России не решают вообще. Программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) не лишает собак зубов, и они продолжают нападать на людей независимо от стерильности. Спикер полагает, что в этой ситуации необходимо политическое решение, но когда оно последует, сказать затруднился.

«Силы, продавившие такой беззубый закон, победили здравый смысл. Потому картина с бродячими животными в России на сегодня удручающая», — заявил Валуев.

Ранее ФАН рассказывал, что бродячие животные напали на девятилетнюю девочку в микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.